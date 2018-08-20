Эксперты рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Сегодня, 09:28 \\ Авто/Мото

Для того, чтобы зимой ездить на автомобиле необходимо осуществить подготовку машины к суровому времени года. Эксперты рассказали о том, как это сделать.

Прежде всего специалисты отметили, что на лакокрасочное покрытие авто необходимо нанести специальное защитное вещество. Ни в коем случае они не рекомендуют использовать противогололедные химические реагенты, так как они плохо сказываются на ЛКП.

При очистке кузова от снега и наледи возникает риск повреждения целостности лакокрасочного покрытия, такие же повреждения могут появится из-за гравия, вылетающего из-под колес другой машины. Этого всего можно избежать при помощи антигравийной пленки. Для обеспечения хорошей видимости необходимо всегда следить за прозрачностью фар и время от времени производить их полировку.

По словам автоэкспертов, не лишней будет обработка передних боковых и лобового стекол специальным составом «антидождь», который существенно облегчит процесс очистки. Избежать разводов на обивке, появляющихся от таяния снега в салоне, приносимого вместе с одеждой и обувь можно, включив кондиционер, который отталкивает влагу.

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Автор - Дмитрий Павличко
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