В Россию снова привезли автомобили Ravon

В сети опубликовали снимки, на которых автовоз транспортирует популярные модели Ravon R2, R3 и R4. Фото сделали в Уфе, а позднее представители бренда в регионе сообщили, что действительно получили машины.

Отметим, что на данный момент Ravon R2, R3 и R4 не предлагают в России. Пока не известно, для каких целей были завезены модели в дилер-центры и почему компания не торопится объявить старт продаж.

Специалисты утверждают, что не стоит ожидать высокого уровня спроса Ravon R2, R3 и R4. Причиной низких продаж станет стоимость новинок: по предварительным данным она вырастет вдвое.

Ожидается, что самая дорогая версия Ravon R3 будет предлагаться за один миллион рублей, несмотря на то, что такие авто позиционируют себя как доступные. Ранее модель предлагать за 579 000 рублей. Модель R4 также планируют предлагать по той же цене, несмотря на то, что ранее его можно было купить за 629 000 рублей.