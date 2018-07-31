Subaru вывела на тесты универсал Subaru Levorg нового поколения

Японский автопроизводитель Subaru вывел на дорожные тесты новое поколение универсал Levorg. На данный момент известно, что в основу легла модульная платформа SGP, на которой построена новые Impreza и XV.

Subaru Levorg в кузове универсал сохранил дизайнерские решение концептуального Viziv Tourer, презентация которого состоялась в марте на автошоу Женеве. Протопит получил следующие габариты: длина – 4 775 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 435 мм, база колес – 2 730 мм.

Технические характеристики нового поколения универсала Subaru Levorg японская компания держит в секрете. Линейка двигателем представлена 1,6 литровым мотором с отдачей в 170 «лошадей» и двухлитровым двигателем производительностью в 300 «лошадей».

Другие подробности о новой генерации Subaru Levorg до сих пор держатся в секрете, поэтому не известна дата дебюта, стоимость модели, а также старт продаж.