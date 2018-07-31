Subaru вывела на тесты универсал Subaru Levorg нового поколения

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

Японский автопроизводитель Subaru вывел на дорожные тесты новое поколение универсал Levorg. На данный момент известно, что в основу легла модульная платформа SGP, на которой построена новые Impreza и XV.

Subaru Levorg в кузове универсал сохранил дизайнерские решение концептуального Viziv Tourer, презентация которого состоялась в марте на автошоу Женеве. Протопит получил следующие габариты: длина – 4 775 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 435 мм, база колес – 2 730 мм.

Технические характеристики нового поколения универсала Subaru Levorg японская компания держит в секрете. Линейка двигателем представлена 1,6 литровым мотором с отдачей в 170 «лошадей» и двухлитровым двигателем производительностью в 300 «лошадей».

 

Другие подробности о новой генерации Subaru Levorg до сих пор держатся в секрете, поэтому не известна дата дебюта, стоимость модели, а также старт продаж.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

Lexus первым в мире начал использование камер на серийных авто

Японский бренд Lexus первым среди ведущих мировых автопроизводителей вывел на рынок автомобили с камерами, которые заменили наружные зеркала. Именно такой моделью стал премиальный седан Lexus ES...

"Зависть миллионов женщин": уволенную журналистку NBC пригласили на "Первый канал"

 Американка Мегин Келли может устроиться на работу в программу \"Время\". Так заявил её...

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu выйдет на рынок КНР 31 октября‍

В пресс-центре немецкого концерна Volkswagen сообщили о дате выхода бюджетного кроссовера...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

«АТС» представила предсерийный экземпляр битопливной LADA Largus

ГК «АТС» разработала новую битопливную модификацию LADA Largus, которая работает на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ