Составлен ТОП-3 знаковых для сегмента SUV кроссоверов

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Кроссоверы смогли завоевать широкую популярность благодаря выходу в середине 90-х двух знаковых «японцев», однако не только им сегмент SUV обязан своей востребованностью. Эксперты назвали ТОП-3 знаковых для всего класса кроссовера.

Третье место смогла заполучить Honda CR-V, появившаяся в 1995 году, причём основой для модели стала Honda Civic. Готовую платформу от Civic дополнили модернизированная трансмиссия и полный привод.

Первое поколение модели Honda CR-V оснащалось 2,0-литровым мотором, выдающим около 130 л. с. Пару ему могла составить 5-ступенчатая «механика» или 4-скоростная АКПП.

На втором месте оказался автомобиль, который можно считать первым современным SUV. Речь идёт о Toyota RAV4, которую в 1994 году выпускали только в формате «трёхдверки», в её основу легла платформа от Toyota Corolla. Однако уже через год появился 5-дверный вариант. Под капотом кроссовера устанавливался только 2,0-литровый бензиновый двигатель, который на разных рынках выдавал 120, 135 и даже 180 «лошадок».

Первое место в рейтинге эксперты отдали LADA 4×4, которая в далёком 1977 году ещё называлась «Нива». Эта модель имеет все атрибуты современных кроссоверов, хотя в то время данное название не употреблялось.

Полноприводная машина предлагалась с 1,6-литровым 80-сильным двигателем. Изначально коробка имела всего четыре передачи, позднее её заменила 5-скоростная «механика».

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