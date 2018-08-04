Составлен ТОП-5 самых надежных современных моторов на бюджетные авто

Самым главным элементом любого автомобиля является силовая установка. Автоэксперты составили ТОП-5 самых надежных силовых агрегатов, которые встречаются на моделях бюджетного сегмента.

Самым популярным мотором в России среди бюджетных авто стал 8-клапанный 1,6-литровый двигатель производительностью в 82 «лошади» благодаря простой конструкции, чугунному блоку, приводу ГРМ ремня, а также отсутствию гидрокомпенсаторов. Такое авто установлено на Renault Logan и Sandero и способно преодолеть до 300 000 километров.

На втором месте оказалась 16-клапанная модификация, которая генерирует 107 – 115 «лошадей». Тройку замкнул мотор Opel Z18XER объемом 1,8 литра с отдачей в 140 «лошадей». Четвертое место досталось наследнику 4G63 – Mitsubishi 4B11. Несмотря на то, что конструкция сложнее производительность выше: 150- 165 «лошадей» при объемом 2,0 литра.

ТОП-5 самых надежных современных моторов на бюджетные авто замыкает 16-клапанный Nissan MR20DE объемом 2,0 литра с отдачей в 133 – 147 «лошадей», которые получили X-Trail, Teana, Qashqai, Clio, Laguna, Megane, Fluence и Scenic.