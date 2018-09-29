Компания FAW выпустила бюджетный аналог Hyundai Creta

Сегодня, 16:03 \\ Авто/Мото

За кроссовер FAW D80 китайский автопроизводитель просит не менее 750 тысяч рублей. Серийное производство нового внедорожника стартует уже в ноябре.

D80 называют бюджетным конкурентом более дорогой Hyundai Creta и не зря: габаритные размеры «китайца» превышают его южнокорейский аналог и составляют 4500х1835х1700 мм при колесной базе в 2 700 мм. Моторная гамма переднеприводного внедорожника включает в себя 1,2-литровый турбированный двигатель мощностью 143 «лошадки», а также 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 160 л.с. Оба двигателя агрегируют с 5-позиционной механической трансмиссией или 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Полный привод даже в качестве опции не предусматривается.

Базовая комплектация FAW D80 включит в себя антиблокировочную систему тормозов, повышенную стабилизацию, систему «Start/Stop» и многозональный климат-контроль. В «люксовой» версии внедорожника будет доступен электронный ручной тормоз, мультимедийный комплекс с голосовым контролем, камеры кругового обзора и стеклянный электроприводный люк на всю крышу. Стоимость кроссовера в максимальной комплектации будет достигать 125 900 юаней (1 189 000 рублей)

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