Эксперты составили ТОП-5 примечательных современных грузовиков

Независимые эксперты рассказали о самых интересных современных представителях сегмента грузовых автомобилей. Среди оригинальных больших иномарок удалось затесаться даже одному отечественному грузовику.

Первую строчку рейтинга предсказуемо заняла новая разработка компании Илона Маска – электрический Tesla Semi, которая даст фору множеству легковых гибридных автомобилей благодаря мощной силовой установке, обеспечивающей запас хода до 800 км на электротяге, а также системе беспилотного управления, которая облегчит жизнь водителю на несложных участках дороги.

Второе место в списке занимает творение Камского автозавода, КамАЗ-65209, концепт которого представили в сентябре 2017 года и уже с весны 2018 года – выпустили в серийное производство. Грузовик собран по схеме 6х2 и имеет заднюю подъемную ось, что предусматривает значительную экономию топлива во время езды без прицепа или при подъемах на возвышенности.

Замыкает тройку самых примечательных современных грузовиков разработка компании Ford, которой эксперты пророчат славу «убийцы Tesla Semi». Речь идет об Ford F-Vision, дизайнеры которого явно вдохновлялись фильмом о Робокопе, на что прямо намекает футуристичная передняя часть авто. Помимо кабины, от робо-полицейского грузовик также получил систему автопилотирования четвертого уровня. До 100 км/ч Ford F-Vision сможет разгоняться менее чем за 5 секунд.