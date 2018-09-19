Объявлены цены на Honda Inspire нового поколения

Что примечательно, новое авто не имеет ничего общего с седаном, выпускавшимся японским автогигантом с 1989 по 2012 год. Китайские СМИ уже успели обозвать новинку «четырехместным купе».

Такого прозвища автомобиль удостоился за плоскую линию крыши, плавно переходящую к багажному отделению и оригинальный «дорогой» дизайн. Новый Inspire можно считать прямым наследником последней версии Honda Accord, от которой седан получил похожую видоизмененную решетку радиатора, передние и задние бампера, а также обновленную головную оптику.

Стартовая комплектация авто предусматривает оснащение салона многозональный климат-контролем, полностью цифровой приборной панелью и современным мультимедийным комплексом с 10,8-дюймовым сенсорным дисплеем. Также в качестве дополнительных опций будут доступны эксклюзивные 18-дюймовые легкосплавные диски, отделка салона из кожи или алькантары и электронный стояночный тормоз. В более дорогих версиях «четырехдверку» можно будет оборудовать продвинутым пакетом систем безопасности, адаптивным круиз-контролем, камерами кругового обзора, стеклянным люком и парктроником.

Силовая установка переднеприводного седана представлена 1,5-литровым турбомотором мощностью 194 л.с. при крутящем моменте в 260 Нм, работающим в паре с вариатором CVT. Стоимость Honda Inspire будет варьироваться от 182 800 до 249 800 юаней (1 726 тыс. - 2 359 тыс. рублей)