Новый беспилотник Cruise AV от GM столкнулся с трудностями

Сегодня, 11:10 \\ Авто/Мото

Подразделение GM Cruise ранее договорилось с японскими компаниями Honda и SoftBank о 5 млрд долларах инвестиций на проект Cruise AV. Американцы уверяют, что уже в 2019 году их беспилотные электрокары начнут использовать в такси, однако у новинки возникли трудности.

Агентство Reuters пишет, что запуск «роботакси» от GM Cruise в следующем году «крайне маловероятен». К таким выводам журналисты пришли, побеседовав с восемью бывшими и нынешними работниками компании.
Оказалось, у беспилотников Cruise AV в раде случаев до сих пор возникают проблемы, когда необходимо отличить стоящий объект от движущегося. Также временами система не распознаёт пешеходов и наоборот «видит» велосипеды, когда их нет. Передача данных с сенсорных датчиков до «мозга» нередко осуществляется с существенной задержкой. Наконец, машины пока не научили реагировать на мигалки и сирены экстренных служб.

 

Кроме того, странным кажется тот факт, что электрические беспилотники Cruise AV до сих пор не видели на тестах без водителя, а заявки на испытания с пассажирами до сих пор не были поданы. Отметим, что SoftBank и Honda чётко привязали раунды инвестиций к достижению конкретных целей, поэтому в случае медленного прогресса GM Cruise может остаться без финансирования.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Lexus первым в мире начал использование камер на серийных авто

Японский бренд Lexus первым среди ведущих мировых автопроизводителей вывел на рынок автомобили с камерами, которые заменили наружные зеркала. Именно такой моделью стал премиальный седан Lexus ES...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu выйдет на рынок КНР 31 октября‍

В пресс-центре немецкого концерна Volkswagen сообщили о дате выхода бюджетного кроссовера...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

«АТС» представила предсерийный экземпляр битопливной LADA Largus

ГК «АТС» разработала новую битопливную модификацию LADA Largus, которая работает на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ