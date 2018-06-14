Новый беспилотник Cruise AV от GM столкнулся с трудностями

Подразделение GM Cruise ранее договорилось с японскими компаниями Honda и SoftBank о 5 млрд долларах инвестиций на проект Cruise AV. Американцы уверяют, что уже в 2019 году их беспилотные электрокары начнут использовать в такси, однако у новинки возникли трудности.

Агентство Reuters пишет, что запуск «роботакси» от GM Cruise в следующем году «крайне маловероятен». К таким выводам журналисты пришли, побеседовав с восемью бывшими и нынешними работниками компании.

Оказалось, у беспилотников Cruise AV в раде случаев до сих пор возникают проблемы, когда необходимо отличить стоящий объект от движущегося. Также временами система не распознаёт пешеходов и наоборот «видит» велосипеды, когда их нет. Передача данных с сенсорных датчиков до «мозга» нередко осуществляется с существенной задержкой. Наконец, машины пока не научили реагировать на мигалки и сирены экстренных служб.

Кроме того, странным кажется тот факт, что электрические беспилотники Cruise AV до сих пор не видели на тестах без водителя, а заявки на испытания с пассажирами до сих пор не были поданы. Отметим, что SoftBank и Honda чётко привязали раунды инвестиций к достижению конкретных целей, поэтому в случае медленного прогресса GM Cruise может остаться без финансирования.