На Дальнем Востоке появился новый бензин

Жители Дальнего Востока теперь могут заправлять свой транспорт новым высокооктановым топливом. Речь идет о бензине Аи-101 производства группы компаний ННК.

Во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске началась реализация нового бензина Аи-101. Ранее ожидалось, что это топливо заменит на Дальнем Востоке бензин Аи-98, но этого не произошло.

Новое горючее предлагается по цене в 69 рублей за литр. Сейчас Аи-101 продают шесть АЗС Владивостока. Такое же количество заправочных станций предлагают новинку в Хабаровске. А в Благовещенске новое топливо продается на четырех АЗС. В ГК ННК сообщили, что новый бензин особенен улучшенными мощностными, эксплуатационными и экологическими показателями. Выпускает топливо Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Перед началом производства бензина Аи-101 на предприятии была проведена масштабная модернизация.