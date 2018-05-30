На Дальнем Востоке появился новый бензин

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Жители Дальнего Востока теперь могут заправлять свой транспорт новым высокооктановым топливом. Речь идет о бензине Аи-101 производства группы компаний ННК.

Во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске началась реализация нового бензина Аи-101. Ранее ожидалось, что это топливо заменит на Дальнем Востоке бензин Аи-98, но этого не произошло.

Новое горючее предлагается по цене в 69 рублей за литр. Сейчас Аи-101 продают шесть АЗС Владивостока. Такое же количество заправочных станций предлагают новинку в Хабаровске. А в Благовещенске новое топливо продается на четырех АЗС. В ГК ННК сообщили, что новый бензин особенен улучшенными мощностными, эксплуатационными и экологическими показателями. Выпускает топливо Хабаровский нефтеперерабатывающий завод. Перед началом производства бензина Аи-101 на предприятии была проведена масштабная модернизация.

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