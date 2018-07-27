Honda Ridgeline получит экспедиционный тюнинг

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Японские машиностроители вместе с экспертами фирмы Jsport Performance Accessories трудятся над экспедиционной версией модели Honda Ridgeline. Автомобиль поедет на фестиваль.

SEMA является главным тюнинг-шоу в мире. Для фестиваля модель Honda Ridgeline будет оборудована разнообразными аксессуарами и устройствами, которые, как считают авторы проекта, превратят машину в настоящий экспедиционный автомобиль, который не подведет в далеких путешествиях в самых разнообразных условиях.

Днище и пороги экспедиционного Honda Ridgeline получат специальную защиту. Также для автомобиля предусмотрены колеса для бездорожья, лифт-комплект подвески, подножки, специальные крепления на крыше и багажнике. Еще одним важным дополнением машины станет бензиновый генератор.

 

 

К слову, кроме Honda Ridgeline японцы покажут на шоу SEMA спортивный Civic Type R TCR, болид для гонок F3, раллийную версию кроссовера Pilot для женских гонок Rebelle и прототип Rugged Open Air Vehicle Concept.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Lexus первым в мире начал использование камер на серийных авто

Японский бренд Lexus первым среди ведущих мировых автопроизводителей вывел на рынок автомобили с камерами, которые заменили наружные зеркала. Именно такой моделью стал премиальный седан Lexus ES...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu выйдет на рынок КНР 31 октября‍

В пресс-центре немецкого концерна Volkswagen сообщили о дате выхода бюджетного кроссовера...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

«АТС» представила предсерийный экземпляр битопливной LADA Largus

ГК «АТС» разработала новую битопливную модификацию LADA Largus, которая работает на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ