Honda Ridgeline получит экспедиционный тюнинг

Японские машиностроители вместе с экспертами фирмы Jsport Performance Accessories трудятся над экспедиционной версией модели Honda Ridgeline. Автомобиль поедет на фестиваль.

SEMA является главным тюнинг-шоу в мире. Для фестиваля модель Honda Ridgeline будет оборудована разнообразными аксессуарами и устройствами, которые, как считают авторы проекта, превратят машину в настоящий экспедиционный автомобиль, который не подведет в далеких путешествиях в самых разнообразных условиях.

Днище и пороги экспедиционного Honda Ridgeline получат специальную защиту. Также для автомобиля предусмотрены колеса для бездорожья, лифт-комплект подвески, подножки, специальные крепления на крыше и багажнике. Еще одним важным дополнением машины станет бензиновый генератор.

К слову, кроме Honda Ridgeline японцы покажут на шоу SEMA спортивный Civic Type R TCR, болид для гонок F3, раллийную версию кроссовера Pilot для женских гонок Rebelle и прототип Rugged Open Air Vehicle Concept.