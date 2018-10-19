McLaren за день до премьеры показал изображения гиперкара SpeedTail

Представители британского бренда поделились первыми изображениями своей премиальной новинки. Дебют McLaren SpeedTail состоится 27 октября.

Гиперкар станет частью люксовой линейки Ultimate Series, которая предусматривает максимально высокий ценник, а также выход авто исключительно в ограниченный тираж. SpeedTail имеет все шансы стать самым быстрым автомобилем в истории McLaren, обойдя по этому показателю модель F1, являющуюся рекордсменом марки на протяжении вот уже более 20 лет. От своего легендарного предшественника гиперкар получит трехместную компоновку салона, при которой пассажирские сидения располагаются не позади, а по бокам от водительского кресла.

Также SpeedTail оборудуют гибридной силовой установкой, которая включит в себя битурбированный 8-цилиндровый двигатель объемом в 4 литра от спорткара 570S GT4 и один или два электрических мотора на литий-ионных батареях. При общей отдаче более, чем в 1000 «лошадок» премиальный супергибрид сможет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды при максимальной отметке спидометра в 420 км/ч (и это – не предел, если верить конструкторам компании).

Стоимость новинки официально не объявлена, однако по слухам, просочившимся в СМИ, за премиальный McLaren SpeedTail отдать придется не меньше 1 000 000 долларов (70 000 000 рублей). Весь ограниченный тираж британского гиперкара в количестве 500 единиц был распродан по предварительному заказу.