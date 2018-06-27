Mopar покажет на фестивале SEMA два особых пикапа Ram 1500

Концептуальные версии пикапа Ram 1500 от ателье Mopar предстанут перед общественностью в рамках тюнинг-фестиваля SEMA. Шоу начнется 30 октября, а завершится оно 3 ноября.

Mopar является «придворным» ателье концерна FCA, который выпускает пикап Ram 1500. Для этой модели ателье разработало два щоу-кара: Rebel Concept и Big Horn Low Down Concept.

Ram 1500 Rebel Concept изобилует качественными аксессуарами от Mopar. Второй концепт особенен экспериментальными компонентами, которые через время окажутся в фирменном каталоге ателье.

Шоу-кар Rebel Concept получил более 200 доработок от Mopar. Кузов машины получил синюю покраску Rebel Smoke. Также пикап «из толпы» алюминиевые подножки, колесные диски размерностью 18 дюймов с бедлоками и резина Goodyear DuraTrac на 35 дюймов. Движет машиной мотор 5.7 Hemi V8, получивший холодный впуск Ram Airflow. Также автомобиль получил вспомогательное освещение, беспроводную зарядку для гаджетов и многое другое.

Big Horn Low Down оснащен иным капотом, колесными дисками на 22 дюйма, экспериментальными расширителями колесных арок. Движет машиной тот же мотор, которым оснащается Rebel Concept. Его мощность составляет 401 л.с./552 Нм.