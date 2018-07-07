Представлен внедорожник Nissan Terra S

В Филиппинах дебютировал внедорожник Nissan Terra S, отличающийся от стандартной версии модели ярко-выраженной «мускулистостью» и другими внешними изменениями, делающими новинку брутальной.

Внедорожник Nissan Terra S наделен уникальным неокрашенным пластиковым обвесом, выраженными расширителями колесных арок, двухцветной окраской кузова, задним диффузором, массивным задним спойлером и колесными дисками размерностью 20 дюймов.

Салон внедорожника Nissan Terra S отделан черной и белой кожей высокого качества, на которой заметно рельефное тиснение. Кресла автомобили получили эмблемы спецверсии машины.

Моторный отсек внедорожника Nissan Terra S занимает турбодизельный агрегат 2.5 YD25 DDTi, производительность которого составляет 190 л.с./450 Нм. Двигатель сочетается с 7-АКПП. Напомним, для стандартного Terra кроме дизельного агрегата предусмотрен бензиновый мотор 2.5 мощностью 184 л.с., а также доступны задний и полный привод.

Из-за обвеса внедорожник Nissan Terra S немного увеличился. Габариты новинки составляют 4895х1875х1835 мм при колесной базе в 2850 мм и клиренсе в 225 мм.

О ценнике и тираже внедорожника Nissan Terra S пока ничего не говорится. Стандартная версия машины предлагается в Азии за 1,7-2,5 млн рублей.