Hyundai готовит новый флагманский спорткар

Корейские машиностроители начали разработку нового флагманского спорткара. Созданием этого автомобиля занимается подразделение Hyundai N.

Новинка станет самой производительной и скоростной в модельном ряду Hyundai. Ожидается, что флагманский спорткар получил агрегат производительностью 350 л.с.

О старте разработки новинки рассказал исполнительный вице-президент подразделения Hyundai N Томас Шемера. По его данным, пока не ясно, будет ли новинка лимитированной, или же станет массовой. По словам топ-менеджера, в любом случае, модель войдет в суперспортивный сегмент. Также господин Шемера добавил, что ранее представленный шоу-кар Hyundai RN30 станет прообразом флагмана.

Напомним, полноприводный Hyundai RN30 дебютировал два года назад. Автомобиль получил среднемоторную компоновку, два кресла, а также бензиновую «четверку» с нагнетателем на электрическом приводе. Силовая установка укомплектована 6-МКПП и выдает мощностью 300 л.с./382 Нм.

К слову, ранее подразделение Hyundai N выпустило серийный i30 Fastback N с передним приводом. Машина получила турбодвигатель 2.0 отдачей 250 или 275 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,1 с. Фастбек не может разогнаться более чем до 250 км/ч из-за ограничителя скорости.