Компания Chevrolet готовится к выходу «заряженного» хэтчбека Cruze

Презентация обновленного хэтчбека должна состояться 6 ноября на мотор-шоу в бразильском Сан-Паулу. Авто получило название Chevrolet Cruze SS (или Sport6 для Южной Америки).

Представители французского бренда заявили, что «заряженная» модель собрана на базе модифицированного Cruze RS, однако дизайн бразильской новинки будет кардинально отличаться от её прототипа. Версия SS получит черную радиаторную решетку, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски и новую подвеску.

Салон «заряженного» хэтчбека оснастят спортивными креслами и рулем и накладками на педали, выполненными из нержавеющей стали. Силовая установка в Cruze SS будет представлять собой стандартный турбированный 4-цилиндровый мотор Ecotec объемом в 1,4 литра, развивающий мощность в 300 л.с.

На данный момент новый хэтчбек анонсирован, исключительно как концепт-кар, однако нет никаких сомнений, что уже в ближайшем будущем стартует серийное производство Chevrolet Cruze SS Sport6 для авторынка Южной Америки.