Компания BMW анонсировала выход внедорожника X5 с особым «обвесом»

Пакет модификаций получил название M Performance Parts и включил в себя множество различных дополнений и доработок. Внедорожник BMW X5 c новым тюнинг-набором должен появиться у отечественных дилеров не позднее марта 2019 года.

Модификация M Performance Parts включит в себя карбоновую отделку кузова, новые тормозные колодки с четырехпоршневыми суппортами и особые вседорожные шины All-terrain, облачающие 20- или 22-дюймовые легкосплавные диски Star Spoke 748 M. Помимо этого, «обвес» добавит внедорожнику матовые накладки для дверей, декоративные винглеты и передние воздухозаборники, выполненные из армированного углеволокна. В экстерьере салона стоит выделить отделку руля из алькантары и карбона, дополненную красной нулевой отметкой, а также устройство Drive Analyser, предназначенное для контроля некоторых показателей автомобиля прямо со смартфона.

Следующее поколение популярного кроссовера от баварского бренда будет поставляться на российский рынок с двумя бензиновыми «атмосферниками» объемом 3,0 и 4,4 литра и мощностью в 340 и 462 «лошадок» соответственно. Для более дорогих комплектаций предусмотрены 3,0-литровые дизельные силовые установки на 249 и 400 л.с. Стоимость премиального BMW X5 стартует с отметки в 4 млн 590 тыс. рублей.