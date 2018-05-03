Илон Маск утвердил финальный прототип электро-кроссовера Tesla Model Y

Американский бизнесмен заявил о полной готовности вседорожника к выпуску, однако на конвейер автомобиль станет не ранее, чем в 2020 году.

Илон Маск одобрил серийную версию электро-кроссовера Tesla Model Y. Финальный прототип модели утвержден основателем Tesla, о чем было заявлено на встрече бизнесмена с инвесторами и аналитиками компании.

Ранее говорилось, что Tesla Model Y станет на конвейер в 2019 году, однако теперь Илон Маск заявил, что массовое производство электро-кроссовера стартует в 2020 году. Бизнесмен не стал озвучивать причину переноса сроков начала выпуска модели, однако можно предположить, что у Tesla попросту не хватает мощностей для того, чтобы раньше начать сборку Model Y, так как сейчас компания направила свои силы на седан Model 3.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск намерен построить «Гигафабрику 3» для выпуска электрокаров. Tesla достигла договоренности с властями Шанхая о покупке земельного участка для строительства предприятия. В этот проект будет инвестировано порядка 2 млрд долларов. Вполне вероятно, что Tesla Model Y станет на конвейер в Китае.

Известно, что Tesla Model Y построят на платформе модели Model 3, а внешне и технически новинка будет похожа на Model X.