К премьере готовится минивэн от Geely

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

На китайских дорогах фотошпионами был заснят автомобиль, полностью облаченный в камуфляжную пленку. Вероятно, это авто, дебют которого должен пройти в 2019 году.

Этим автомобилем станет минивэн, имеющий рабочее название Geely VF11. Стоит напомнить, что это уже вторая машина, исполненная в духе второй генерации. Первое транспортное средство рассекретили совсем недавно. Новый минивэн Geely VF11 обзаведется оригинальным оформлением. Радиаторная решетка лишится фирменного изображения бренда, а конфигурация фар подвергнется переработке. Минивэн будет отличаться большими размерами.

Технические параметры новинки пока засекречены. Интересно, что новинка, кроме КНР, приедет и на другие рынки. Неизвестно, появится ли данный минивэн в автоцентрах российских дилеров.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

МАЗ разработал просторную «гармошку» для общественных перевозок

Белорусский концерн готов в ближайшее время представить первый сочлененный автобус МАЗ 216 с двигателем от Mercedes.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Эксперты представили ТОП-7 необычных авто российских знаменитостей

У российских знаменитостей множество дорогих и впечатляющих автомобилей. Автоэксперты...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Lexus первым в мире начал использование камер на серийных авто

Японский бренд Lexus первым среди ведущих мировых автопроизводителей вывел на рынок...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ