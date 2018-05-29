К премьере готовится минивэн от Geely

На китайских дорогах фотошпионами был заснят автомобиль, полностью облаченный в камуфляжную пленку. Вероятно, это авто, дебют которого должен пройти в 2019 году.

Этим автомобилем станет минивэн, имеющий рабочее название Geely VF11. Стоит напомнить, что это уже вторая машина, исполненная в духе второй генерации. Первое транспортное средство рассекретили совсем недавно. Новый минивэн Geely VF11 обзаведется оригинальным оформлением. Радиаторная решетка лишится фирменного изображения бренда, а конфигурация фар подвергнется переработке. Минивэн будет отличаться большими размерами.

Технические параметры новинки пока засекречены. Интересно, что новинка, кроме КНР, приедет и на другие рынки. Неизвестно, появится ли данный минивэн в автоцентрах российских дилеров.