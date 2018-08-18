Каршеринг от «Яндекс» в Петербурге запустят в декабре

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Такой информацией поделился пресс-центр компании.

Еще 25 октября текущего года началась регистрация водите лей Петербурга для работі в каршеринговом сервисе «Яндекс.Драйв». Сам сервис начнет функционировать в декабре 2018 года, а в его автопарке будет числиться 750 новых авто. Среди машин стоит отметить Renault Kaptur, Audi A3, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Интересно, что эксперты считают Санкт-Петербург наиболее перспективным городом для развития каршеринговых служб, так как многие жители северной столицы изъявляют желание воспользоваться такими службами.

Тарификация услуг в «Яндекс.Драйв» будет рассчитываться по дорожной ситуации в мегаполисе и уровню востребованности автомобиля. Стоит сказать, что в Москве «Яндекс.Драйв» заработал в феврале 2018 года. В столичном автопарке сервиса насчитали 4 500 авто.

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Автор - Дмитрий Павличко
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