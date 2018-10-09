Опубликован тизер нового компакт-кросса Hyundai Saga

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai готовится к презентации концептуальной версии кроссовера Saga, опубликовав первый тизер модели. Новинка должна представить доступную сторону электрокаров.

В сети опубликовали первые тизеры компакт-кросса Hyundai Saga на электротяге. Презентация модели состоится уже в следующем месяце на автошоу в Сан-Паулу, Бразилия. Концепт модели получил кузов купе, каскадное исполнение решетки радиатора, а также L-образный дизайн задних фар на светодиодах.

Hyundai Saga призван показать доступность электрокаров, которые предназначены для развивающихся стран. Примечательно, что серийная модель на базе нового электрического компакт-кросса не предусмотрена. Ряд дизайнерских решений получат новые Grand i10 и HB20 2019 модельного года, которые предлагают в Бразилии.