The Hoonigans построили для Кена Блока дрифт-пикап Ford F-150

В юбилейном десятом выпуске Gymkhana состоится презентация нового дрифт-кара Ford F-150. Модель Hoonitruck в кузове пикап построили The Hoonigans совместно с Detroit Speed для Кена Блока.

Специально для десятой серии Gymkhana команда The Hoonigans представила кастомный пикап Hoonitruck, который напоминает Ford F-150 модель 1977 года сборки. Для создания дрифт-пикапа были приглашены специалисты Detroit Speed.

Hoonitruc получил индивидуальное шасси с трубчатой рамой. Специалисты считают, что панели кузова были позаимствованы у Ford F-150. Дрифт-пикап получил полный привод, как и все модели для ралли. Под капотом расположили битурбинный двигатель EcoBoost, который форсировали Ford Performance.

Силовая установка объемом 3,5 литра генерирует 927 «лошадей» при моменте силы в 952 Нм. Главной особенностью мотора Hoonitruc стал выпускной коллектор, который напечатали на 3D-принтере. В паре установлен вариатор Sadev на шесть скоростей.