В Россию привезут новый кроссовер Zotye T300

Сегодня, 21:00 \\ Авто/Мото

Китайский автопроизводитель Zotye собрал новый кроссовер T300, который в первую очередь составит конкуренцию флагманским Hyundai Creta и Renault Kaptur. Новый внедорожник вскоре привезут в Россию.

Несмотря на то, что основными конкурентами Zotye T300 станут Hyundai Creta и Renault Kaptur, китайский кроссовер сможет набрать аудиторию благодаря доступному ценнику. Сборкой модели будет заниматься предприятие китайского автогиганта в Белоруссии.

Представители Zotye уточнили, что помимо доступных версий нового компакт-кросса T300, компания предложит и максимальную комплектацию. Кроме того, в планах компании представить новинку на российском рынке.

 

Предварительная стоимость Zotye T300 начинается от 650 тысяч рублей. Ожидается, что новый компакт-кросс получит силовую установку производительностью в 136 «лошадей».

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Автор - Татьяна Рязанская
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