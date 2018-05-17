Кен Блок представил 900-сильный пикап Ford F-150

Американский автогонщик и каскадер Кен Блок презентовал свой новый автомобиль для дрифта, в основу которого лег пикап Ford F-150. Авто, названное Hoonitruck, предназначенное для десятого выпуска шоу Gymkhana.

Дрифтовую машину построили на архитектуре классического Ford F-150 1977 года выпуска, только машину снабдили кузовом ручной работы, который изготовлен из алюминия. Под капот дрифт-кар получил мотор с технологией твин-турбо, который разработан на базе агрегата гоночного Ford GT, который является победителем гонки «24 часа Ле-Мана».

Как сообщают создатели машины, внедренный мотор генерирует около 927 лошадиных сил. Установка приводится в действие 6-скоростной трансмиссией Sadev и полноприводным механизмом.

Официальная презентация Hoonitruck состоится в ноябре на фестивале тюнинга SEMA в Лас-Вегасе. Посмотреть на автомобиль в деле можно в новом выпуске Gymkhana, который выйдет 7 декабре на Amazon Prime.