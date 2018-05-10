На трассе Нюрбургринга заметили гоночное такси Jaguar XE SV Project 8

«Заряженную» версию седана Jaguar XE SV Project 8 с 600-сильным мотором превратили в гоночное такси на трассе Нюрбургринга. За 199 евро или 15 000 рублей любой может проехать на гоночном авто с водителем.

Во время поездки любой может повторить рекорд Jaguar XE SV Project 8 и преодолеть «Северную петлю» за 7 минут 21,23 секнуды. Длина поездки составляет 20,8 километра. На этой дистанции спорткар набирает скорость до 250 км/ч, что соответствует перегрузке в 1,8 g.

Услуги такси на «заряженном» Jaguar XE SV Project 8 с профессиональным водителем в Нюрбургринге будут предоставлять до закрытия «Северной петли», которое состоится уже в середине ноября. При этом организаторы обращают внимание, что желающие вновь смогут воспользоваться данной услугой весной.

Напомним, что Jaguar XE SV Project 8 оснащен двигатель объемом 5,0 литра с отдачей в 600 «лошадей». В паре предусмотрена «коробка-автомат» на восемь скоростей. Силовая установка обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,5 сек. при максимальной скорости в 320 км/ч.