Nissan Patrol превратился в «ГАЗель»

Сегодня, 14:25 \\ Авто/Мото

Автопроизводитель Nissan разработал экстремальные модификации прошлого поколения внедорожника Patrol для ралли и пустынных гонок. В результате доработок модель превратилась в «ГАЗель».

Три новинки Nissan Patrol доступны с бензиновым двигателем объемом 4,8 литра производительностью в 280 «лошадей», который работает в паре с 5МКПП и 5АКПП. Первый Nissan Patrol Falcon получил доработки только экстерьера. Кроссовер обзавелся расширенными накладками на арки колес, спойлером и элементами из хрома.

Nissan Patrol Gazelle и Nissan Patrol Gazelle X получили переработанную подвеску, укороченные главные пары в мостах и большой дорожный просвет. Первый кроссовер «ГАЗель» обзавелся внедорожными покрышками на 17 дюймов, другим спойлером, решеткой радиатора черного цвета, а также тонированные фары.

 

Nissan Patrol Gazelle получил увеличенный на 5 мм клиренс, шноркель и электронную лебедку на 4,3 тонны. Nissan Patrol Gazelle X является самым экстремальным представителем, который получил силовые бампера из металла, защиту картера, экспедиционный багажник, воздухозаборники на капоте, диски колес на 17 дюймов, а также стал выше Patrol Gazelle на 5 мм.

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Автор - Татьяна Рязанская
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