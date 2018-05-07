FAW вывел на тесты конкурента BMW X5

Китайский бренд Hongqi, подконтрольный компании FAW распространил на просторах интернета фотографии своего нового люксового внедорожника.

Предвестник новинки – прототип Hongqi S-Concept представили в 2016 году. В том же году стартовали испытания серийного внедорожника под маркировкой HS7. В основу новинки легла архитектура седана Hongqi H7, который построили на платформе Toyota Crown. При просмотре обнародованных в сети шпионских фотоснимков можно заметить, что премиальный внедорожник покрыт плотным камуфляжем, но несмотря на это можно рассмотреть фары головного света и задние осветители.

В салоне новинки стоит выделить электронную панель управления, мультимедийный центр с большим тачскрином и кожаную отделку с ромбическим орнаментом. Салон может быть двух- или трехрядным.

Подкапотное пространство внедорожника займет 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 2,0 литра с производительностью 204 «лошадки». Кроме него предусматривается 6-цилиндровый 3-литровый агрегат с отдачей 231 «лошадку». Они работают в тандеме с АКПП и системой переднего привода. Позже Yongqi HS7 получит полный привод и гибридную установку.

Вероятно, на поднебесном рынке внедорожник появится в 2019 году. Автомобиль сможет потеснить в КНР BMW X5.