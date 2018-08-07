ENCAP проверила безопасность у Mercedes-Benz A-Class и Lexus ES

Специалисты из ENCAP снова осуществили несколько независимых краш-тестов. Теперь эксперты подвергли испытаниям немецкий хэтчбек Mercedes-Benz A-Class и японский седан Lexus ES, которые смогли набрать по 5 баллов из пяти возможных.

Также защищенность эксперты проверили у рестайлингового универсала Mazda 6 из Японии, нового южнокорейского кроссовера Hyundai Nexo и у двух французских моделей – Citroen Berlingo и Peugeot Rifter. Кроме «французов», автомобили завоевали высшую отметку.

Интересно, что безопасность взрослого пассажира и водителя в Mercedes-Benz A-Class в кузове хэтчбек оценена на 96%, защищенность детей в 91%, защита пешеходов и велосипедистов – 92%, функционирование электронных помощников оценили в 75%. В премиальном седане Lexus ES пассажирская и водительская защищенность получила оценку в 91%, безопасность детей оценена в 87%, защищенность пешеходов составила 90%, а работа компьютерных помощников достигает отметки в 73%.