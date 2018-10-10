В сеть слили первые рендеры нового Ford Bronco

В начале 2019 года состоится дебют возрожденного американского внедорожника Ford Bronco. Воспользовавшись полученной информацией, эксперты решили продемонстрировать свое видение грядущего автомобиля.

Впервые Ford Bronco вышел на рынок в 1966 году. Автомобиль выпускался на протяжении 30 лет. В 1997 году Ford Bronco заменили на пятидверный внедорожник Ford Expedition. Теперь же многие ожидают появления возрожденного культового авто. Но эксперты имеют в свое распоряжении лишь только тизер, на котором внедорожник накрыт покрывалом.

При просмотре тизера стоит отметить, что новинка характеризуется угловатой формой кузова с длинным капотом, вертикальной передней половиной и небольшим наклоном ветрового стекла. Вероятно, новый Ford Bronco станет трехдверным, о чем свидетельствуют пропорции автомобиля.

Новинка обзаведется большими полукруглыми колесными арками и широкой центральной стойкой, которое призвано отделить дверное окно от заднего бокового. Сообщается, что премьера нового Ford Bronco может пройти в начале 2019 года в рамках Детройтского автосалона.