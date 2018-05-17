Компания Roush доработала пикап Ford F-150

Американская компания Roush, специализирующаяся на доработках спорткаров Ford Mustang, представила тюнингованный пикап Ford F-150 под названием Nitemare. За переработанный грузовик автолюбителям придется выложить 16 999 долларов или 1 160 000 рублей.

Тюнингованный пикап Ford F-150 Roush обзавелся черной радиаторной решеткой с встроенными светодиодными огнями, накладкой переднего бампера и колесными дисками размером 22 дюйма. Также пикап может получить активную систему выхлопа, режимы которой переключаются при помощи рычажка на центральной консоли или приложения в мобильном гаджете.

Подкапотное пространство доработанного грузовичка занимает 8-цилиндровый 5-литровый агрегат, производительность которого подняли до 659 лошадиных сил. Этого удалось добиться за счет внедрения приводного нагнетателя, нового воздушного фильтра и перекалиброванного блока управления.