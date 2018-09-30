Представлен компактный кросс-седан Ford Ka Urban Warrior

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

В-класс постоянно пополняется «вседорожными» версиями существующих моделей, так как их популярность растет в последнее время. К примеру, в России есть LADA Vesta Cross и Renault Logan Stepway, а в Бразилии накануне показали кросс-седан Ford Ka Urban Warrior.

В Южной Америке, как и в России, растет спрос на обычные машины, получившие повышенную проходимость. Именно поэтому бразильское подразделение американской марки показало Ford Ka Urban Warrior, созданный на основе обновленного седана Ka.

Публичная презентация Ford Ka Urban Warrior состоится на мотор-шоу в Сан-Паулу в ноябре текущего года. Машину покажут как концепт, с помощью которого производитель увидит, как общественность отреагирует на модель такого формата. Судя по фотографиям новинки, появившимся в Сети, ее серийная версия не должна внешне отличаться от концепта, так как он выглядит достаточно скромно. Ford Ka Urban Warrior получил несколько увеличенный клиренс, перенастроенную подвеску, а также неокрашенный пластиковый обвес, характерный для кроссоверов. Ожидается, что для новинки будет предусмотрен самый мощный из доступных для модели мотор, который на бензиновой тяге выдает мощность 128 л.с., а на этаноле его производительность составляет 136 л.с.

 

 

К слову, Ford Ka Urban Warrior активно испытывается. Показанный на спецмероприятии в Бразилии экземпляр перед выставкой проехал 13 000 км.

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