Lexus первым в мире начал использование камер на серийных авто

Сегодня, 17:22 \\ Авто/Мото

Японский бренд Lexus первым среди ведущих мировых автопроизводителей вывел на рынок автомобили с камерами, которые заменили наружные зеркала. Именно такой моделью стал премиальный седан Lexus ES следующей генерации, ориентированный на японского потребителя.

Внедрение таких систем стал возможным из-за одобрения правительства Японии, которое разрешило применять такие технологии на серийных версиях автомобилей. Изображения с камер транслируются на расположенные в салоне 5-дюймовые дисплеи.

Данные системы обладают целым рядом преимуществ, среди которых стоит выделить существенное улучшение обзора, особенно если за окном ненастье. Помимо всего, использование камер снизит воздушное сопротивление, что хорошо повлияет на экономии топлива и уровне шумов.

 

Подобные системы встроены в полностью электрический кроссовер Audi E-Tron, премьера которого прошла в сентябре. Но еще неизвестно о дате начала серийной сборки электрокара из Штутгарта. Неясно еще, в какой срок власти других стран позволят внедрение камер вместо классических внешних зеркал.

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Автор - Дмитрий Павличко
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