Неизвестная компания выкупила чертежи и документы на Aston Martin Vanquish

За 20 млн фунтов стерлингов или 1,7 млрд рублей у автопроизводителя Aston Martin выкупили чертежи и эскизы спортакара Vanquish, который сняли с производства. Покупатель решил остаться неизвестным.

Несмотря на то, что договор был подписан еще в июне, Aston Martin Consulting на протяжении 18 месяцев будет обеспечивать бесплатную поддержку и консультацию неизвестной компании. Специалисты считают, что чертежи и документацию на Aston Martin Vanquish выкупило тюнинг-ателье Mansory или Ares Design. По предварительным данным планируется разработка спорткара на базе Aston Martin Vanquish.

Напомним, модель собирали шесть лет с 2001 года, затем на пять лет сборка была остановлена. В 2012 году компания вновь начала производство Aston Martin Vanquish, а в этом году спорткар вновь сняли с конвейера.

Последняя модель Vanquish S была оснащена атмосферником объемом 5,3 литра с отдачей в 603 «лошади» при моменте силы в 630 Нм, что позволяло набрать 100 км/ч за четыре секунды при максимальной скорости в 324 км/ч.