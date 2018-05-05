Неизвестная компания выкупила чертежи и документы на Aston Martin Vanquish

Сегодня, 15:23 \\ Авто/Мото

За 20 млн фунтов стерлингов или 1,7 млрд рублей у автопроизводителя Aston Martin выкупили чертежи и эскизы спортакара Vanquish, который сняли с производства. Покупатель решил остаться неизвестным.

Несмотря на то, что договор был подписан еще в июне, Aston Martin Consulting на протяжении 18 месяцев будет обеспечивать бесплатную поддержку и консультацию неизвестной компании. Специалисты считают, что чертежи и документацию на Aston Martin Vanquish выкупило тюнинг-ателье Mansory или Ares Design. По предварительным данным планируется разработка спорткара на базе Aston Martin Vanquish.

Напомним, модель собирали шесть лет с 2001 года, затем на пять лет сборка была остановлена. В 2012 году компания вновь начала производство Aston Martin Vanquish, а в этом году спорткар вновь сняли с конвейера.

 

Последняя модель Vanquish S была оснащена атмосферником объемом 5,3 литра с отдачей в 603 «лошади» при моменте силы в 630 Нм, что позволяло набрать 100 км/ч за четыре секунды при максимальной скорости в 324 км/ч.

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Автор - Татьяна Рязанская
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