Раскрыты первые подробности о новом хэтчбэке Skoda Scala

Сегодня, 12:05 \\ Авто/Мото

Чешский автопроизводитель Skoda разработал новый хэтчбэк Scala, который сменит флагманскую модель Rapid. Представители бренда рассказали о технических характеристиках и опубликовал первые изображения.

Skoda Scala получит три бензиновых мотора и дизельный агрегат производительностью 90 – 150 «лошадей». Бензиновые двигатели объемом 1,0 и 1,5 литра будут работать с 5АКПП и 6МКПП. За дополнительную плату можно получить вариатор на семь скоростей. Дизельный 1,6-литровый мотор работает с вариатором и МКПП.

В основу нового хэтча Skoda Scala легла архитектура A0 MQB, на которой построены Volkswagen Polo и Skoda Kodiaq. Габариты модели следующие: длина – 4 362 мм, ширина – 1 793 мм, база колес – 2 649 мм. Модель сохранит дизайнерские решения Vision RS.

В списке оснащения Skoda Scala числится цифровая панель приборов Virtual Cockpit и комплекс мультимедиа с поддержкой MirrorLink и Apple CarPlay на 9,2 дюйма, бесключевой запуск мотора. Презентация прототипа состоится в начале 2019 года в рамках автосалона в Женеве.

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Автор - Татьяна Рязанская
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