Составлен рейтинг автомобилей-рекордсменов Книги рекордов Гиннесса

Эксперты составили рейтинг автомобилей-рекордсменов, вошедших в Книгу рекордов Гиннесса. В перечень вошли самый маленький, самый большой, самый длинный, самый низкий, самый быстрый и самый скоростной автомобили.

Титул наиболее скоростного авто завоевал французский гиперкар Bugatti Chiron, который обладает максимальной скоростью в 431 км/ч. Ограниченное издание выпускают с 2016 года и машину назвали в честь гонщика Луи Александра Широна. Всего в мире существует 500 единиц суперкара. Наиболее длинной машиной в мире стал американский лимузин, который снабдили 26-ю колесами и двумя моторами от Cadillac. В машине стоит отметить плавательный бассейн, кровать с водяным матрасом и вертолетная площадка на верху.

Наиболее маленьким авто стал Peel P50, разработанный в 1962 году фирмой «Пил Инжиниринг Компани». Самым дорогим автомобилем стал «итальянец» Ferrari 250 GTO, выпущенный в 1963 году. Модель обладает красным цветом и завоевала успех у многих автолюбителей. Летом текущего года на аукционе Sotheby’s суперкар продали за 48 500 000 рублей.

Самым дешевым авто считается индийский малолитражный Bajaj Qute, который вышел в продажу в 2012 году. Стоимость машины составила 700 долларов. Наиболее низкой машиной эксперты считают авто «Мирай» с высотой в 45 см. Его разработал коллектив студентов и преподавателей инженерного факультета в Японии. Последним рекордсменом стал электрокар Tesla Roadster, который преодолел в 2018 году предел первой космической скорости.