«АТС» представила предсерийный экземпляр битопливной LADA Largus

Сегодня, 10:37 \\ Авто/Мото

ГК «АТС» разработала новую битопливную модификацию LADA Largus, которая работает на метане и бензине. В рамках форума «TAXI 2018. Трансформация», который состоялся в Сочи, представили предсерийный вариант модели.

Предсерийная битопливная LADA Largus является прототипом серийной модели, которую начнут собирать в следующем году. Об этом сообщили представители компаний «АТС». Сборкой модели займется предприятие ГК в Тольятти в технопарке «Жигулевская долина». На данном заводе сейчас собирают битопливную LADA Vesta.

LADA Largus CNG получит двигатель производительностью в 106 «лошадей» и МКПП. Варианты доступных комплектаций раскроют на старте продаж. Стоит отметить, что ранее состоялась презентация экспериментального варианта модели, которая способна передвигаться на бензине, метане и пропане. Такой вариант трехтопливного авто способен преодолеть до 1 300 км на одной заправке.

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Автор - Татьяна Рязанская
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