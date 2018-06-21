«АТС» представила предсерийный экземпляр битопливной LADA Largus

ГК «АТС» разработала новую битопливную модификацию LADA Largus, которая работает на метане и бензине. В рамках форума «TAXI 2018. Трансформация», который состоялся в Сочи, представили предсерийный вариант модели.

Предсерийная битопливная LADA Largus является прототипом серийной модели, которую начнут собирать в следующем году. Об этом сообщили представители компаний «АТС». Сборкой модели займется предприятие ГК в Тольятти в технопарке «Жигулевская долина». На данном заводе сейчас собирают битопливную LADA Vesta.

LADA Largus CNG получит двигатель производительностью в 106 «лошадей» и МКПП. Варианты доступных комплектаций раскроют на старте продаж. Стоит отметить, что ранее состоялась презентация экспериментального варианта модели, которая способна передвигаться на бензине, метане и пропане. Такой вариант трехтопливного авто способен преодолеть до 1 300 км на одной заправке.