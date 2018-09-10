В СМИ рассказали о дефиците новых автомобилей на российском авторынке

Сегодня, 09:52 \\ Авто/Мото

Автодилеры заявили о возрастающем спросе на некоторые «люксовые» комплектации популярных среди россиян моделей авто. За определенными автомобилями даже выстраиваются целые очереди на несколько месяцев вперед.

Так, за «топовым» исполнением внедорожника Hyundai Creta и за особой версией хэтчбека KIA Rio X-Line время ожидания большинства клиентов составляет до двух-трех недель, а в случае с KIA Ceed и даже новыми LADA Vesta речь может идти о 1-2 месяцах задержки. Такой дефицит, по словам топ-менеджера дилерского центра Favorit Владимира Попова, связан с неподготовленностью большинства производителей к резкому скачку интереса именно на «люксовые» комплектации автомобилей: «Заводы банально не смогли спрогнозировать рост рынка, потому запросов – всё больше, а автомобили на складах, наоборот, кончаются».

Повышение спроса, по мнению эксперта, обусловлено постоянным ростом цен на авто – теперь, купив новый автомобиль, через 2 года эксплуатации его можно продать практически за те же деньги, выйдя таким образом «в ноль». Грядущее повышение НДС и перманентные проблемы с курсом рубля ситуацию только усугубляют, потому россияне стараются приобрести новые машины до очередного скачка цен.

Стоит добавить, что с начала года показатель продаж легковых и коммерческих автомобилей увеличился почти на 15% по сравнению с аналогичным промежутком за 2017 год и составил 1 297 432 единицы реализованных авто.               

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