Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu выйдет на рынок КНР 31 октября‍

В пресс-центре немецкого концерна Volkswagen сообщили о дате выхода бюджетного кроссовера Volkswagen Tharu. Китайским дилерам новинку отгрузят 31 октября нынешнего года.

В основу нового Volkswagen Tharu легла архитектура Skoda Karoq. Размеры новинки составили 4453X1841X1620 мм, а величина колесной базы достигает 2 680 миллиметров.

Подкапотное пространство нового Volkswagen Tharu займут 1,2-, 1,4- и 2-литровые турбодвигатели с производительностью 116, 150 и 186 лошадиных сил. Они приводятся в действие 6-позиционной МКПП и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG.

Функциональный перечень новинки включает в себя шесть эйрбегов, электронную панель управления, систему бесключевого доступа в салон, кнопочное зажигание, систему курсовой устойчивости, мультимедийный центр с большим тачскрином, камеру заднего обзора, электронный стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, ассистент экстренного торможения, круиз-контроль и панорамный люк. Кроме того, будет предложено и «заряженное» исполнение кроссовера Volkswagen THaru R-Line, обустроенное другими бамперами, двойным выхлопом и 18-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна. За паркетник китайцам придется выложить от 135 900 юаней или 1 280 000 рублей.