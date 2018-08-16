Бюджетный кроссовер Volkswagen Tharu выйдет на рынок КНР 31 октября‍

Сегодня, 07:54 \\ Авто/Мото

В пресс-центре немецкого концерна Volkswagen сообщили о дате выхода бюджетного кроссовера Volkswagen Tharu. Китайским дилерам новинку отгрузят 31 октября нынешнего года.

В основу нового Volkswagen Tharu легла архитектура Skoda Karoq. Размеры новинки составили 4453X1841X1620 мм, а величина колесной базы достигает 2 680 миллиметров.

Подкапотное пространство нового Volkswagen Tharu займут 1,2-, 1,4- и 2-литровые турбодвигатели с производительностью 116, 150 и 186 лошадиных сил. Они приводятся в действие 6-позиционной МКПП и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG.

Функциональный перечень новинки включает в себя шесть эйрбегов, электронную панель управления, систему бесключевого доступа в салон, кнопочное зажигание, систему курсовой устойчивости, мультимедийный центр с большим тачскрином, камеру заднего обзора, электронный стояночный тормоз, двухзонный климат-контроль, ассистент экстренного торможения, круиз-контроль и панорамный люк. Кроме того, будет предложено и «заряженное» исполнение кроссовера Volkswagen THaru R-Line, обустроенное другими бамперами, двойным выхлопом и 18-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна. За паркетник китайцам придется выложить от 135 900 юаней или 1 280 000 рублей.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Отличный автомобиль для российских дорог: Эксперты оценили новый LADA XRay Cross

В скором времени «АвтоВАЗ» выведет на российский рынок новый вседорожный LADA XRay Cross. Эксперты решили протестировать кросс-хэтчбек, для чего отправились в Казахстан.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

МАЗ разработал просторную «гармошку» для общественных перевозок

Белорусский концерн готов в ближайшее время представить первый сочлененный автобус МАЗ...

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Эксперты рассказали, что означают красные отметки на спидометре

Большинство автомобилистов часто обращали внимание на красные деления на спидометрах и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ