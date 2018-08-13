Новый седан Lynk and Co 03 начали продавать в Китае

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Китайский бренд Lynk and Co запустил продажи своей третьей модели – седана 03. Этот автомобиль относится к гольф-классу и достигает в длину 4,64 м.

Новинка разделила платформу с кроссоверами, входящими в модельный ряд Lynk and Co. Все три машины выдержаны в единой фирменной стилистике: фары объединены в единый блок с решёткой радиатора, на капоте разместились дополнительные осветители, задние фонари имеют форму «капель», а крыша выкрашена в чёрный.

Под капотом нового седана Lynk and Co 03 разместился 1,5-литровый турбированный агрегат от Volvo, мощность которого может составлять 156 или 180 л. с. Покупателям доступны на выбор 6-ступенчатая «механика» или 7-скоростная роботизированная КПП.

Позднее планируется вывести на рынок версию модели с 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором. Китайцы смогут купить Lynk and Co 03 по цене от 116 800 юаней, что эквивалентно приблизительно 1 100 000 рублей.

Базовая версия получила шесть подушек безопасности, виртуальную приборную панель, климат-контроль, систему доступа в салон без ключа, мультимедийный центр и камеры кругового видеообзора. Новинке предстоит составить конкуренцию Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta.

 

 

Отметим, что спустя пару лет Lynk and Co 03 должен появиться и на авторынке Европы, сборку модели наладят на предприятии Volvo в Бельгии.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Отличный автомобиль для российских дорог: Эксперты оценили новый LADA XRay Cross

В скором времени «АвтоВАЗ» выведет на российский рынок новый вседорожный LADA XRay Cross. Эксперты решили протестировать кросс-хэтчбек, для чего отправились в Казахстан.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

МАЗ разработал просторную «гармошку» для общественных перевозок

Белорусский концерн готов в ближайшее время представить первый сочлененный автобус МАЗ...

Ученые выяснили, что больные зубы указывают на развитие онкологии

 Ученые выяснили, что больные зубы могут быть одним из показателя развития онкологии....

Эксперты рассказали, что означают красные отметки на спидометре

Большинство автомобилистов часто обращали внимание на красные деления на спидометрах и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ