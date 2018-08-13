Новый седан Lynk and Co 03 начали продавать в Китае

Китайский бренд Lynk and Co запустил продажи своей третьей модели – седана 03. Этот автомобиль относится к гольф-классу и достигает в длину 4,64 м.

Новинка разделила платформу с кроссоверами, входящими в модельный ряд Lynk and Co. Все три машины выдержаны в единой фирменной стилистике: фары объединены в единый блок с решёткой радиатора, на капоте разместились дополнительные осветители, задние фонари имеют форму «капель», а крыша выкрашена в чёрный.

Под капотом нового седана Lynk and Co 03 разместился 1,5-литровый турбированный агрегат от Volvo, мощность которого может составлять 156 или 180 л. с. Покупателям доступны на выбор 6-ступенчатая «механика» или 7-скоростная роботизированная КПП.

Позднее планируется вывести на рынок версию модели с 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором. Китайцы смогут купить Lynk and Co 03 по цене от 116 800 юаней, что эквивалентно приблизительно 1 100 000 рублей.

Базовая версия получила шесть подушек безопасности, виртуальную приборную панель, климат-контроль, систему доступа в салон без ключа, мультимедийный центр и камеры кругового видеообзора. Новинке предстоит составить конкуренцию Honda Civic, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta.

Отметим, что спустя пару лет Lynk and Co 03 должен появиться и на авторынке Европы, сборку модели наладят на предприятии Volvo в Бельгии.