Эксперты назвали самые продаваемые автомобили в мире

Эксперты сформировали список автомобилей с самыми высокими показателями продаж на мировом рынке. Перечень составлен по данным за январь-август 2018 года.

Несменным лидером мирового авторынка остается Toyota Corolla. За отчетный период автомобиль разошелся по планете тиражом в 816,7 тыс. ед. Второе место досталось Ford F-Series с показателем в 722,5 тыс. ед. Третьим в перечне оказался Volkswagen Golf с продажами в 572,7 тыс. ед.

На четвертом месте расположился Honda Civic с результатом в 563,3 тыс. ед. Пятую строчку рейтинга занял Toyota RAV4, продажи которого составили 561,6 тыс. ед. Эксперты полагают, что последние две модели в нынешнем году «подвинут» Volkswagen Golf.

В десятку самых востребованных машин в мире также вошли: Volkswagen Tiguan и Polo, Honda CR-V, Toyota Camry и Chevrolet Silverado.