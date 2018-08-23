В сети опубликовали шпионские снимки серийного хэтча Ford Focus ST

Вскоре американский автопроизводитель Ford запустит серийное производство «заряженной» модификации нового хэтчбэка Focus ST. В сети опубликовали новые шпионские изображение модели.

Несмотря на то, что презентация Ford Focus ST ещё не состоялась, на тесты вывели модель без камуфляжа, что позволяет рассмотреть особенности версии. Хэтчбэк получил агрессивную радиаторную решетку.

Также «заряженная» версия обзавелась массивным воздухозаборником на переднем бампере, который придает большей агрессивности Ford Focus ST. Сзади появился сдвоенный патрубок системы выхлопа.

Моторная линейка Ford Focus ST представлена турбодвигателем объемом 2,0 литра, который генерирует 252 лошадиные силы. В качестве трансмиссии предусмотрена «механика» на шесть скоростей и коробка-автомат. Об этом сообщили фотошпионы motor1.com.