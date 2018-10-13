Автоблогер рассказал, почему продал свою LADA Vesta

Сегодня, 12:17 \\ Авто/Мото

Отечественный блогер решил рассказать соотечественникам о своем опыте владения седаном LADA Vesta, и о том, почему он решил расстаться с отечественной машиной.

Автоблогер рассказал, что два года полноценно эксплуатировал седан LADA Vesta с мотором 1.6 и РКПП. По словам автомобилиста, ему очень нравится эта машина. Он дал максимальные оценки внешности «Весты», эргономике и комфорту этого автомобиля, дорожному просвету (178 мм).

Неидеальным автоблогер назвал сцепление LADA Vesta, так как его пришлось заменить после небольшого пробега. Кроме того, автомобилист заявил, что седан с РКПП не подойдет тем, кто любит динамичную езду. При этом блогер обращает внимание на отличную управляемость «Весты».

Автоблогер так увлекся с похвалой в адрес LADA Vesta, что его зрители даже смутились, ведь многим не нравится эта модель в силу ее несовершенства. Тем не менее, автомобилист считает тормоза машины идеальными. Мотору седана блогер поставил «5-», так как у него быстро выходит из строя ГРМ.

Автомобилист посетовал на стабильность сборки LADA Vesta, ведь, по его словам, одинаковые машины сходят с конвейера в разном состоянии. И если у одного автомобилиста машина будет служить долго, то у другого, при таких же условиях эксплуатации, она будет ломаться.

 

 

Автоблогер утверждает, что у него нет претензий к LADA Vesta, и этот автомобиль вполне стоит своих денег. Автомобилист решил продать седан только потому, что ему не хватало динамики этой машины.

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