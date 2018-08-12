Эксперты представили ТОП-7 необычных авто российских знаменитостей

У российских знаменитостей множество дорогих и впечатляющих автомобилей. Автоэксперты составили ТОП-7 самых необычных разнообразных экземпляров, которыми пользуют артисты России.

Открывает список необычных автомобилей Porsche Cayenne Turbo S оранжевого цвета, который принадлежит Тимати. Несмотря на то, что у артиста множество впечатляющих моделей, это авто выделилось благодаря тиражу в 1 экземпляр и было собрано по уникальному дизайну с мощной акустической системой и многорычажной подвеской.

Второе место досталось Bentley Limousine с золотым рулем, которым пользуется Николай Басков. Кроме того, салон обит кожей, а также имеет вставки из слоновой кости, стразы на потолке, кинотеатр и вибромассаж в кресле. Тройку замкнул Филипп Киркоров с 13-метровым Hammer с кроватью и большим зеркалом на потолке.

Следом оказался Гоша Куценко и Morgan Aero 8, а за ним дома на колесах Ларисы Долиной – Chevrolet Express Explorer. Леонид Ярмольник с кабриолетом «Победа», который выполнен по ГОСТу 50-х годов, оказался на шестой позиции. Замыкает ТОП-7 необычных авто российских знаменитостей Rolls-Royce Фредди Меркьюри, который использует Андрей Данилко.