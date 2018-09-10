Представлен ТОП-10 востребованных подержанных иномарок в России

Эксперты перечислили зарубежные автомобили с пробегом, которые в России пользуются наибольшим спросом. ТОП-10 составлен по данным за первые три квартала текущего года.

За отчетный период продажи подержанных легковых иномарок в России составили 2 млн 853 тыс. единиц. Это на 4,6% больше, чем за первых три квартала минувшего года.

Самой востребованной машиной в рассматриваемом сегменте остается Ford Focus, за отчетный период перепроданный в России 100 тыс. раз, что на 2,8% больше в годовом сравнении. Вторую строчку ТОП-10 заняла Toyota Corolla с результатом в 77,5 тыс. перепроданных автомобилей с «плюсом» в 2,1%. Третье место в рейтинге досталось Hyundai Solaris. Седан перепродан в РФ в количестве 70,3 тыс. единиц, что на 23,1% больше, чем годом ранее.

Четвертую строчку ТОП-10 заняла модель KIA Rio с результатом в 62,5 тыс. перепроданных машин с «плюсом» в 27,8%. Также в первой пятерке оказался бизнес-седан Toyota Camry. Его продажи на вторичном рынке России составили 58,8 тыс. экземпляров, что на 7,1% больше в годовом сравнении.

Во вторую пятерку ТОП-10 попали: Renault Logan (55,2 тыс. ед., +5,9%), Chevrolet Niva (51,8 тыс. ед., +4,5%), Opel Astra (47,5 тыс. ед., +1,9%), Daewoo Nexia (44,5 тыс. ед., -7%) и Volkswagen Passat (39,8 тыс. ед., -4,1%).