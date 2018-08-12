Audi столкнулась с проблемами при запуске первого электро-кроссовера в производство

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

Модель Audi e-tron отправится к дилерам как минимум на месяц позже из-за проблем с ПО, а также из-за поставщика аккумуляторов.

Reuters сообщает, что в ПО электро-кроссовера Audi e-tron были внесены изменения, которым нужна дополнительная проверка. С этим производитель намерен разбираться примерно четыре недели. При этом некоторые источники утверждают, что проверки могут затянуться на несколько месяцев.

В немецкой газете сообщается, что LG Chem, поставщик батарей для Audi e-tron, планирует сделать аккумуляторы дороже на 10%. Стороны ведут переговоры, но они еще ни к чему не привели.

Напомним, Audi e-tron в серийном исполнении публично показали в сентябре 2018 года. Машина получила полный привод, обеспечиваемый двумя электродвигателями. Кроме того, в автомобиле имеется система рекуперации энергии с тремя режимами работы. Благодаря этой технологии кроссовер получает порядка 30% потребляемой им энергии. Запас хода новинки составляет 400 км. 95-киловаттный аккумулятор машины можно зарядить за 8,5 часа с помощью 11-киловаттной зарядки. 150-киловаттная зарядка наполняет батареи энергией на 80% за полчаса.

 

 

Кроссовер Audi e-tron будет стоить от 74 800 долларов в США (4,9 млн рублей). Первым рынком для модели станет Европа, где машина будет стоить от 79 900 евро (6 млн рублей). До российского рынка кроссовер дойдет, предположительно, в будущем году.

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