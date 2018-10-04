Новый гиперкар от Aston Martin может быть назван в честь рая для викингов

Новая разработка Aston Martin скорее всего получит название Valhalla. Мастера британской компании выбрали своим источником вдохновения скандинавскую мифологию, а именно – рай для павших воинов.

Старт серийного производства гиперкара должен состояться в 2021 году, а презентация широкой общественности намечена на середину 2020 года. На данный момент безымянная новинка носит рабочее название «Project 003». Не исключено, что именем Valhalla назовут не следующий автомобиль Aston Martin, а целую торговую марку, под эгидой которой будут выпускаться новые гоночные и пассажирские авто, а также комплектующие детали и аксессуары для них. Стоит напомнить, что предыдущий флагманcкий гиперкар Aston Martin Valkyrie также был назван в честь представителей скандинавской мифологии, а именно – девушек-амазонок, спускающихся на землю за павшими в сражениях воинами.

По заявлению представителей британского автогиганта, Aston Martin Valhalla выйдет ограниченным тиражом в 500 экземпляров, а по динамическим характеристикам автомобиль будет даже практичнее, чем Valkyrie.