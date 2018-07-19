«АвтоВАЗ» тестирует «заряженный» универсал LADA Vesta SW Sport

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Ранее «АвтоВАЗ» отрицал существование «заряженного» универсала LADA Vesta SW Sport, но «фотошпионы» накануне запечатлели такой «сарай» на одной из АЗС.

В одном из тематических сообществ в соцсетях появились фотографии универсала LADA Vesta SW Sport. Предполагается, что «АвтоВАЗ» вывел «сарай» на дорожные и доводочные тесты. Машина с кузовом в цвете «Сердолик» частично закамуфлирована маскирующей пленкой.

LADA Vesta SW Sport также, как и «заряженный» седан Vesta, наделен спортивным обвесом и 17-дюймовыми колесными дисками. О силовой составляющей универсала пока нет данных. Известно, что прототип запечатлели на одной из АЗС в Камышине, Волгоградская область. По мнению экспертов, «АвтоВАЗ» официально покажет LADA Vesta SW Sport через несколько месяцев.

 

 

Напомним, ранее «АвтоВАЗ» утверждал, что в семействе Vesta «заряженным» будет только седан. При этом производитель отметил, что «подогретый» универсал может появиться только в том случае, если на него будет спрос на рынке.

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