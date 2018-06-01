Компания Dodge представила новый амбициозный тюнинг-проект Demon

Сегодня, 11:42 \\ Авто/Мото

Суперкар, получивший название Dodge Challenger SRT Demon, будет презентован на тюнинг-выставке SEMA. Автомобиль получит 1440-сильную силовую установку.

Модернизированное купе и до рестайлинга славилось своими динамическими и скоростными характеристиками, однако специалисты компании Dodge решили пойти ещё дальше, оснастив Challenger двумя 8-цилиндровыми битурбо-моторами, позволяющими автомобилю развить впечатляющие 1440 лошадиных сил. При такой мощности силовой установки, Demon останется заднеприводным.

Из существенных изменений, которые впрочем не видны невооруженному глазу, выделить стоит кузов автомобиля, выполненный из высокопрочного углепластикового волокна, который позволит значительно снизить массу авто по сравнению с оригинальной моделью. Также отдельно стоит отметить, что механики отлично поработали над звуком двигателя Dodge Challenger SRT Demon – по заявлению очевидцев, мотор издаёт «завораживающее хищное рычание».

Максимальная скорость, до которой можно будет разогнать «заряженное» купе, достигает отметки в 261 км/ч, а расстояние в 402 метра автомобиль проходит всего лишь за 8,77 секунды, что на полторы секунды быстрее, чем у оригинального Dodge Demon.

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