Эксперты назвали 5 основных преимуществ у дизельных авто перед бензиновыми

Сегодня, 15:56 \\ Авто/Мото

Несмотря на участившиеся в последнее время скандалы, связанные с дизельными двигателями, силовые установки, работающие на бензине, всё ещё проигрывают им по нескольким параметрам. К данному заключению пришли независимые эксперты одного автомобильного портала.

Распространен миф о том, что дизельные моторы издают посторонние шумы, увеличивают выбросы вредных веществ в атмосферу, а также испускают крайне неприятный запах. Однако современные двигатели не только давно избавились от всех этих проблем, но и приобрели множество преимуществ. Например, увеличенная сила тяги у дизелей компенсирует их недостаток мощности, что значительно улучшает динамические характеристики грузовых машин, а также проходимость по бездорожью.

Помимо этого, стоимость подержанных автомобилей с дизельной силовой установкой всегда была ниже, чем у аналогичных авто, ездящих на бензине. Кроме того общеизвестно, что экономия на топливе является существенным плюсом, а неприхотливость при выборе горючего и более низкий расход, в отличие от крайне «привередливых» бензиновых машин, делают выбор в пользу дизельного мотора очевидным – солярку для него можно найти даже в самых отдаленных населенных пунктах.

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