Отличный автомобиль для российских дорог: Эксперты оценили новый LADA XRay Cross

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

В скором времени «АвтоВАЗ» выведет на российский рынок новый вседорожный LADA XRay Cross. Эксперты решили протестировать кросс-хэтчбек, для чего отправились в Казахстан.

Прототип LADA XRay Cross презентовали в рамках Московского автосалона в 2016 году. К дилерам новинка добралась фактически в неизменном виде. Автомобиль обзавелся дополнительным пластиковым обвесом, колесными дисками размерами 17 дюймов, накладками на пороги, рейлингами на верху, светодиодными ДХО и антенной-плавником. Дорожный просвет машины составил 215 миллиметров. Все эти перемены не смогли кардинально сказаться на внешнем облике авто, но добавили машине брутальности во внешности. В салоне стоит отметить подогреваемый руль, обшитый кожей, индикаторы света и дождя, климат-контроль, круиз-контроль, камеру и задние парктроники. Передние сиденья в авто отличаются яркой выраженной боковой поддержкой.

Подкапотное пространство вседорожного хэтчбека занимает мотор объемом 1,8 литра с производительностью 122 «лошадки». Он приводится в действие 5-скоростной МКПП и вариатором AMT. За новый LADA XRay придется выложить от 729 900 рублей.

 

По словам аналитиков, кросс-хэтчбек LADA XRay является приятным в управлении автомобилем, на котором вполне можно съезжать с асфальта. Другими словами, автомобиль прекрасно подходит для российских дорожных условий.

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Автор - Дмитрий Павличко
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